Кандидат в премьеры Киргизии заявил о готовности президента Жээнбекова уйти с поста

Фото: president.kg / Официальный сайт президента Кыргызской Республики

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку со своего поста. Об этом сообщил кандидат в премьеры республики Садыр Жапаров в субботу, 10 октября, во время выступления перед депутатам парламента страны.

— Я разговаривал с президентом перед заседанием (парламента — прим. «ВМ»). Он готов уйти в отставку, — передает слова Жапарова РИА Новости.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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