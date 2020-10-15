Песков оценил уход Жээнбекова с поста президента Киргизии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Кремле считают, что отставку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова нельзя оценивать, полагаясь на эмоции. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в четверг, 15 октября, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли назвать действия киргизского политика слабостью.

Также Песков подчеркнул важность стабилизации внутриполитической ситуации в Киргизии любыми средствами, обеспечив выход в конституционное русло.

В настоящее время, продолжил представитель Кремля, Москва контактирует с Бишкеком на уровне посольств и Министерств иностранных дел.

Среди прочего, Песков сказал, что пауза в оказании республике финансовой помощи имеет смысл, пока в стране не начнут работать министерства и ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, в среду, 14 октября, у дома киргизского правительства собрались сотни протестующих. Они требовали отставки лидера страны и спикера парламента. По данным СМИ, новый премьер-министр Садыр Жапаров провел переговоры с Жээнбековым, после чего вышел к митингующим и попросил их разойтись, пояснив, что президент пообещал уйти в отставку.

15 октября Жээнбеков объявил, что слагает с себя полномочия главы государства, поскольку не желает оставаться в истории «президентом, пролившим кровь и стрелявшим в собственных граждан».

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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