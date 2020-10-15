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Политолог объяснил отказ президента Киргизии от должности
Фото: president.kg / Официальный сайт президента Киргизской Республики

Политолог объяснил отказ президента Киргизии от должности

Руслан Давлетшин

Политика

В том, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, нет никакой новизны. Когда местный парламент инициировал импичмент, его уход с поста главы государства был вопросом времени и упорства политика, что 15 октября и произошло, уверен политолог и публицист Армен Гаспарян.

— Когда Жээнбеков начал эту возню со штурмом загородного дома [экс-президента Алмазбека] Атамбаева, я тогда сказал, что тактически, может, какой-то успех он здесь и поимеет, но стратегически надорвется, потому что тем самым создает дополнительные условия для очередной дискотеки, а ни один электоральный цикл в этой стране без нее не обходится, — заявил эксперт в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», имея в виду народные протесты против действующих властей среднеазиатской страны.

При этом у самих граждан Киргизии вряд ли жизнь после смены очередного президента станет лучше, считает специалист.

— Самое огорчительное в том, что и это не послужит никаким уроком киргизам. Там вообще впору проводить операцию по принуждению к государственности, ведь то, что демонстрируют местные политики, — это что угодно, только не осознание того, что они живут в государстве, — заключил Гаспарян.

Напомним, 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке.

В своем обращении к нации он заявил, что не держится за власть и не хочет оставаться в истории Киргизии как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Кроме того, уходящий глава государства выразил мнение, что никакая власть не стоит целостности государства и сохранения нормальных настроений в народе.

Теперь уже бывший президент добавил, что причиной его ухода стали в том числе нестихающие протесты, попросив нового премьер-министра страны Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников с улиц.

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