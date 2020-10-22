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Рак и раннее старение: врач назвала опасности алкоголя и табака для женщин
Фото: youtube.com / Ходят слухи

Рак и раннее старение: врач назвала опасности алкоголя и табака для женщин

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-гинеколог Ольга Белоконь рассказала, как прием алкоголя и курение влияют на организм женщины.

— Никотин негативно влияет на яичники, ускоряет процесс потери яйцеклеток. Если беременная мать курит, она негативно влияет на яичники своей не родившейся еще дочери. Это может приводить к более раннему климаксу девочки, — заявила гинеколог.

По словам специалиста у курящей женщины менопауза может наступить раньше на несколько лет. Алкоголь не влияет так на яичники, но это фактор риска для развития рака молочной железы. Вредные привычки приводят к более раннему старению организма.

— Та женщина, которая выпивает два–три бокала вина в неделю, подвергает себя риску на 15 процентов больше, чем женщина, которая не пьет, — отметила собеседница.

Алкоголь и наркотики убивают организм одинаково, подчеркнула Белоконь. Видео опубликовано на YouTube.

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алкогольженское здоровьеКурение
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