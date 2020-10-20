Московские врачи вылечили женщину с застрявшим контрацептивом

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Врачи столичной клинической больницы вылечили женщину с расплавлением придатков матки из-за забытого 10 лет назад контрацептива. Хирурги городской больницы имени Иноземцева сделали операцию женщине с абсцессом малого таза с расплавлением придатков матки, маточной трубы, инфильтрацией и вовлечением петель кишечника, вызванными забытым 10 лет назад контрацептивом, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

В сообщении было сказано, что бригада скорой помощи доставила пациентку с высокой температурой и сильной тянущей болью внизу живота в отделение гинекологии городской клинической больницы Иноземцева. Затем тщательное обследование выявило диагноз тяжелой формы абсцесса малого таза с расплавлением придатков матки, маточной трубы, инфильтрацией и вовлечением петель кишечника.

Кроме того, хирургам удалось сохранить органы, передает агентство городских новостей «Москва».

— Врачи подготовили пациентку к хирургическому вмешательству, провели инфузионную терапию и детоксикацию, а затем — лапароскопическую операцию без разрезов. Эндоскопический доступ позволил выполнить ревизию органов брюшной полости, тщательную санацию брюшной полости, что позволило избежать осложнений после операции. Оказалось, что источником сильнейшего гнойного процесса стал внутриматочный контрацептив, который находился в полости матки бесконтрольно в течение 10 лет. Боли она чувствовала и ранее, но боялась обращаться к врачу, — уточнили в пресс-службе.

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что уже на пятые сутки женщина была выписана домой под наблюдение врача по месту жительства и вернулась к привычному ритму жизни.

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