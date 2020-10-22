Ученые раскрыли подробности страшной катастрофы в истории Земли

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Исследователи немецкого Центра изучения океана и Центра изучения геологических наук имени Гельмгольца рассказали о самой страшной катастрофе в истории планеты Земля. Об этом сообщает портал EurekaAlert.

Отмечается, что бедствие произошло 252 миллиона лет назад. В результате исчезли 75 процентов сухопутных, а также 95 процентов морских жителей планеты. Причиной послужила вулканическая активность в Сибири.

Специалисты исследовали раковины ископаемых брахиопад на предмет изотопов бора, благодаря которым смогли обнаружить изменение значений показателя морской воды. Эксперты сделали это, чтобы выявить содержание углекислого газа в атмосфере в тот период.

Ученые обнаружили, что из-за магмы там скопилось большое количество парникового газа, который спровоцировал тепловой эффект, а также «подкислил» океан. Именно из-за этого исчезли морские кальцифицирующие организмы.

Также эксперты уточнили, что в то время питательные вещества активно попадали в океаны. В результате ряд групп животных был уничтожен.

Ученые предупредили, что на данный момент темпы накопления парникового газа в 14 раз выше показателей периода, который предшествовал самой большой катастрофе в истории планеты.

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