Песков назвал безосновательными новые обвинения во вмешательстве в выборы США

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Новые обвинения США в адрес России во вмешательстве в американские выборы можно воспринимать только с сожалением. Так на очередные инсинуации со стороны Вашингтона отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Национальная разведка Штатов принялась утверждать, что в руки Москвы и Тегерана попали данные о регистрации избирателей. Эти сведения якобы могут использоваться иностранными лицами, чтобы сообщать избирателям такую информацию, которая, как они якобы надеются, подорвет доверие американского электората к выборам.

— (Обвинения, — прим. «ВМ») сыпятся каждый день, они все абсолютно безосновательны, — цитирует РИА Новости ответ представителя Кремля.

Он добавил, что ничего, кроме сожаления, эти доводы не вызывают.

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