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СК закрыл уголовное дело против члена банды Басаева Хангошвили
Фото: АГН «Москва»

СК закрыл уголовное дело против члена банды Басаева Хангошвили

Ростислав Зубков

Общество

Следственный комитет России закрыл уголовное преследование гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявили в ведомстве.

— Уголовное преследование в отношении уроженца села Дуиси Ахметского района Грузии Хангошвили Зелимхана Султановича… было прекращено в связи с его смертью, — пояснили РИА Новости в СК.

Напомним, Хангошвили находился в банде террориста Шамиля Басаева. В 2004 году они напали на правоохранителей и военных в Ингушетии. В результате атаки свыше 300 боевиков погибли около 100 стражей порядка и военнослужащих, несколько сотен получили ранения.

После участия в этих событиях Хангошвили скрывался, но в 2019 году был убит в Германии.

СПРАВКА «ВМ»

Грузинский полевой командир чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в Берлине по подозрению в совершении убийства был задержан россиянин.

Германия обвинила в причастности к убийству власти России и 4 декабря выслала двух российских дипломатов. Канцлер Ангела Меркель поддержала высылку, сославшись на якобы отсутствие помощи со стороны Москвы в расследовании дела. В ФРГ инцидент считают посягательством на свой суверенитет.

Россия заявила о своей непричастности к произошедшему. Кроме того, президент РФ Владимир Путин отметил, что погибший был террористом, причастным к взрывам в столичном метро. Он также принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе.

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