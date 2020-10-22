Садовод рассказала, что нужно успеть посадить в октябре

Зелень / Фото: https://pixabay.com

Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина рассказала, что нужно успеть посадить в октябре, в беседе с Nation News.

— Можно высадить лук-севок в теплицу на зелень. А дома можно посеять крест-салат, зубки чеснока, петрушку корневую. Больше всего витаминов в зелени, — рекомендует Ганичкина.

Эксперт напомнила, что зелень не требует обильного полива, почва должна быть умеренно увлажненная. Такого полива требуют не только садовые культуры, но и цветы.

Ранее интернет-портал «Подмосковье сегодня» рассказал, что более 860 тысяч цветочных луковиц высадили на 353 клумбах в Московской области. До конца сезона планируется высадить более 700 тысяч растений.

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