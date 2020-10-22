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Телеведущий Михаил Шац переболел коронавирусом
Фото: Cкриншот видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=rnsuQfoUZhY)

Телеведущий Михаил Шац переболел коронавирусом

Юлия Ямпольская

Происшествия

Российский телеведущий и актер Михаил Шац переболел коронавирусом. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил его представитель.

Отмечается, что на данный момент артиста выписали из больницы.

— Да, так что все нормально уже, — цитирует представителя актера РИА Новости.

Сам Михаил Шац поблагодарил врачей и весь персонал больницы в Коммунарке. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

— Ну, мой 2020-й был бы неполным без этой болезни, — подчеркнул артист.

Ранее стало известно, что актера Гошу Куценко отправили в больницу после заражения коронавирусом.

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