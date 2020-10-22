Нарушение мер профилактики COVID-19 выявили в столичном бизнес-центре

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Россия, Москва, Научный проезд, 17 Карта всех событий

Члены московской государственной инспекции по недвижимости выявили ряд нарушений в части соблюдения мер профилактики коронавируса в бизнес-центре на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Инспекторами ведомства установлено, что в здании бизнес-центра «Научный-17» не соблюдался рекомендованный масочно-перчаточный режим. Информацию о нарушениях сотрудники передали в Роспотребнадзор для дальнейшего принятия мер ведомством, — сказано в сообщении.

Отмечается, бизнес-центр расположен по адресу Научный проезд, 17.

В ведомстве напомнили, что столичные предприятия облагаются штрафами в размере от 100 до 300 тысяч рублей за несоблюдение мер социального дистанцирования.

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