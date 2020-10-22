«Шортики отпад»: поклонники оценили образ Екатерины Шпицы

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Актриса Екатерина Шпица предстала перед фанатами в необычном образе. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке артистка запечатлена в коротких кожаных шортах и полупрозрачной блузке.

— Сегодня будет кинодень! Я буду рассказывать вам о кино. Очень разном! Личное фото — только повод. Шортики покороче специально для этого случая, — подписала пост Шпица.

Фанатам понравился такой образ актрисы, они осыпали ее комплиментами.

«Красивая и стильная!»; «Японская внешность вам к лицу!»; «Шортики отпад!»; «Катерина, вы, помимо красоты, таланта и ума, обладаете потрясающим чувством такта», — написали фолловеры.

Ранее подписчиков восхитило новое фото Екатерины Шпицы.

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