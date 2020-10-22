Фото:government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил российским медикам государственные награды. Церемония награждения состоялась в четверг, 22 октября. Как отмечается на сайте кабинета министров, глава правительства поблагодарил медиков и других работников сферы здравоохранения за их работу.

Среди награжденных специалистов оказался президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. Он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Кроме того, орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил генеральный директор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.

Помимо этого Мишустин вручил награды директору Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Армаису Камалову, врачу-пульмонологу Университетской клинической больницы № 4 Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Сергею Авдееву и другим специалистам. Всего награды получили 27 медицинских работников.

Также в тот же день были присвоены почетные звания «Заслуженный врач РФ». Их были удостоены главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов, заведующая отделом пульмонологии Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова Гульсара Баймаканова, а также заведующий выездной реанимационной гематологической бригадой Городской клинической больницы № 52 Андрей Буланов, передает РИА Новости.

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