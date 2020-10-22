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Лавров заявил о неготовности Запада к диалогу по мировым угрозам
Фото: mid.ru / МИД РФ

Лавров заявил о неготовности Запада к диалогу по мировым угрозам

Евгения Звощик

Внешняя политика

Большинство угроз в мире имеют трансграничный характер и им можно противостоять только сообща. При этом некоторые страны Запада не готовы наладить диалог с другими участниками межгосударственного общения. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам Академического форума БРИКС в четверг, 22 октября.

— Пандемия коронавируса подтвердила, что большинство угроз в современном глобализированном мире имеют ярко выраженный трансграничный характер и противостоять им можно только сообща, на общепризнанной международно-правовой основе и при центральной координирующей роли ООН, — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что западные государства во главе с Соединенными Штатами Америки не демонстрируют готовность на диалог с другими странами. По словам Лаврова, эти государства наоборот всячески стремятся сдержать развитие новых мировых центров, а также наказать тех, кто проводит самостоятельный внешнеполитический курс, передает РИА Новости.

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Сергей Лавровдиалог между странамиРоссия и Запад
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