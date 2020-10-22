Финал первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет на ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Финал первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет с 29 по 30 октября на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Мероприятие состоится на площадке павильона №38 «Бизнес. Техноград» ВДНХ. Данный конкурс является совместным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и ОСИГ.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, мероприятие стартовало в ноябре 2019 года. За это время более 20 тысяч человек подали заявки на участие, свыше 1000 стали полуфиналистами. Победителями станут 50 счастливчиков. Они получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. У победителей появится возможность выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туркомпании, а также выиграть грант на реализацию своих проектов, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Жюри вручило награды авторам лучших семейных фотохроник