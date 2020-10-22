Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Финал первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет на ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ

Финал первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет на ВДНХ

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Финал первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет с 29 по 30 октября на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Мероприятие состоится на площадке павильона №38 «Бизнес. Техноград» ВДНХ. Данный конкурс является совместным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и ОСИГ.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, мероприятие стартовало в ноябре 2019 года. За это время более 20 тысяч человек подали заявки на участие, свыше 1000 стали полуфиналистами. Победителями станут 50 счастливчиков. Они получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. У победителей появится возможность выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туркомпании, а также выиграть грант на реализацию своих проектов, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Жюри вручило награды авторам лучших семейных фотохроник

КонкурсгостеприимствоМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Илья Уманский
Илья Уманский

Путешествий много не бывает

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Все мнения
О проекте