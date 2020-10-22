Голикова назвала сроки возобновления модернизации первичного звена здравоохранения

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Проект по модернизации первичного звена здравоохранения возобновится с 1 января 2021 года. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью в рамках исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» в четверг, 22 октября.

По ее словам, предполагается, что текущей осенью программы должны быть доработаны.

— Имею в виду, что ряд лечебных учреждений, которые ранее попадали в программы первичного звена, сейчас уже отремонтированы, перепрофилированы, поэтому требуются определенные уточнения, — пояснила Голикова.

Кроме того, вице-премьер уточнила, что в целом на модернизацию первичного звена здравоохранения планируется направить 550 миллиардов рублей. Она добавила, что в стране также может быть усилена работа по сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, передает агентство городских новостей «Москва».

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