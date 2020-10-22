Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Время даром не теряем»: Иосиф Пригожин поделился видео из спортзала
Фото: instagram.com/valeriya

«Время даром не теряем»: Иосиф Пригожин поделился видео из спортзала

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский продюсер Иосиф Пригожин показал поклонникам, как он занимается в спортивном зале. Ролик супруг певицы Валерии разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео он выполняет упражнение на тренажере «Эллипс». Исполнительница поддерживает мужа и рассказывает поклонникам, что продюсер каждый день занимается с ней в спортзале.

— Каждый день спорт. Время даром не теряем, — подписал пост Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин отметил упорство и трудолюбие своей супруги, певицы Валерии. Ее фотографиями в бикини он поделился с поклонниками на странице в социальной сети. На снимках исполнительница запечатлена в купальнике во время разговора по телефону с мамой.

Читайте также: «Мы их портим»: Пригожин оценил слова Цискаридзе об отношении к звездным детям

спортзалИосиф Пригожинпевица Валерия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Все мнения
О проекте