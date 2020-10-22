«Время даром не теряем»: Иосиф Пригожин поделился видео из спортзала

Фото: instagram.com/valeriya

Российский продюсер Иосиф Пригожин показал поклонникам, как он занимается в спортивном зале. Ролик супруг певицы Валерии разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео он выполняет упражнение на тренажере «Эллипс». Исполнительница поддерживает мужа и рассказывает поклонникам, что продюсер каждый день занимается с ней в спортзале.

— Каждый день спорт. Время даром не теряем, — подписал пост Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин отметил упорство и трудолюбие своей супруги, певицы Валерии. Ее фотографиями в бикини он поделился с поклонниками на странице в социальной сети. На снимках исполнительница запечатлена в купальнике во время разговора по телефону с мамой.

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