Девушка рассказала, как провела 20 лет под замком в Подмосковье

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Девушка Яна рассказала, как провела 20 лет под замком в Подмосковье, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Она проживала в Подольске с мамой с 2016 года, и все это время находилась в квартире. Ранее она также никогда не ходила в школу, не посещала поликлинику, не гуляла со сверстниками. Документов у Яны никаких не было с рождения. Мать закрывала девушку в квартире на ключ, а в случае попыток протестовать избивала. Женщина растила дочь без мужа и всю себя посвятила работе. Повзрослев, девушка смогла зарегистрироваться в соцсетях и найти себе подругу. Именно она помогла Яне решиться на побег и пойти в отделение полиции, откуда девушку направили в подольскую городскую детскую больницу.

— Эта история для Яны и для нас всех, кто так или иначе сейчас участвует в ее судьбе, еще не закончилась. Предстоит долгий путь оформления документов, получения гражданства, учебы, лечения, реабилитации и социализации. Но все-таки все самое страшное уже позади. Важно, что рядом с девочкой теперь любящие, добрые люди, наставники, благотворители, — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Сейчас девушка находится в приемной семье.

Ранее психолог Наталья Наумова прокомментировала данные опроса Nation News о том, какой модели семейных отношений придерживаются россияне. По мнению эксперта, патриархальная система отношений изживает себя. За такую модель семьи проголосовало всего 12 процентов респондентов.

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