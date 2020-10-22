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Путин заявил, что невозможно импортировать гражданское общество
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин заявил, что невозможно импортировать гражданское общество

Евгения Звощик

Общество

Руководители в странах с завозными моделями демократии являются не более чем вассалами, за которых все решает господин. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября. Стенограмма выступления президента приводится на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, он уже не раз говорил о невозможности импорта демократии и гражданского общества.

— В теории, наверное, это возможно, в теории. Но, если откровенно, я, честно говоря, с таким еще не сталкивался и не очень-то в это верю, — пояснил Путин.

Он также обратил внимание на то, как именно функционируют такие завозные модели демократии. В частности, российский лидер отметил, что это «просто оболочка и фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета». Путин добавил, что в таких системах у народа реально ничего не спрашивают.

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