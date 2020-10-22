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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 23 октября
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 23 октября

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Московской области в пятницу, 23 октября, из-за сильного порывистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует с 6:00 до 21:00 23 октября. В Москве и области местами возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

По данным синоптиков, в пятницу, 23 октября, в столице ожидается до 14 градусов тепла, а по области — до 15, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, 22 октября, и в пятницу, 23 октября.

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