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Информацию о переводе московских школьников на платное обучение опровергли
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Информацию о переводе московских школьников на платное обучение опровергли

Кирилл Николаев

Образование

Департамент образования и науки Москвы опроверг информацию о переводе столичных школьников на платное обучение. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сведения о якобы переводе школьников на платное обучение появились в родительских чатах.

— Никакого перехода на полное или частичное платное образование для школьников Москвы нет и никогда не планировалось, — говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что в соответствии с федеральным законом каждый имеет право на бесплатное образование. Данное право неукоснительно соблюдается в московских школах. Департамент просит доверять официальным и проверенным источникам информации.

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