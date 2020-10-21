Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 150 тысяч уроков прошли в МЭШ 21 октября
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Около 150 тысяч уроков прошли в МЭШ 21 октября

Кирилл Николаев

Город

В среду, 21 октября, в «Московской электронной школе» (МЭШ) было проведено около 150 тысяч уроков. Это составляет 93 процента от общего числа всех занятий.

Как сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве со ссылкой на столичный департамент образования и науки, всего за сутки в МЭШ провели почти четыре миллиона сессий онлайн-уроков. В настоящее время в МЭШ насчитывается более двух миллионов пользователей. Одновременно к занятиям подключаются свыше 600 тысяч учеников и учителей.

Ранее сообщалось, что ресурс Московской электронной школы работает стабильно, несмотря на выросшую в три раза нагрузку. Там уточнили, что число запросов в МЭШ держится на пиковом уровне — почти 90 тысяч.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 70 процентов школьных уроков в столице перешли на платформу МЭШ

урокМЭШМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

Все мнения
О проекте