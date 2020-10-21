Около 150 тысяч уроков прошли в МЭШ 21 октября

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В среду, 21 октября, в «Московской электронной школе» (МЭШ) было проведено около 150 тысяч уроков. Это составляет 93 процента от общего числа всех занятий.

Как сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве со ссылкой на столичный департамент образования и науки, всего за сутки в МЭШ провели почти четыре миллиона сессий онлайн-уроков. В настоящее время в МЭШ насчитывается более двух миллионов пользователей. Одновременно к занятиям подключаются свыше 600 тысяч учеников и учителей.

Ранее сообщалось, что ресурс Московской электронной школы работает стабильно, несмотря на выросшую в три раза нагрузку. Там уточнили, что число запросов в МЭШ держится на пиковом уровне — почти 90 тысяч.

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