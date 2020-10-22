В МИД РФ призвали США принять подход России к продлению ДСНВ

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Планов о проведении очной встречи по контролю над вооружениями с представителями США пока нет. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в четверг, 22 октября.

Ранее в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов немедленно провести встречу с Москвой для того, чтобы «финализировать» договоренность по продлению ДСНВ.

— Мы с американскими коллегами поддерживаем контакт по телефону, пока никаких планов по проведению очной встречи нет, — пояснил Рябков.

Он также отметил, что Штаты не приблизят договоренность с Россией по продлению СНВ-3, публично «вбрасывая» какие-то заявления. По его словам, Штаты «должны принять тот подход, который изложил президент (Владимир) Путин на совещании с членами Совета Безопасности», передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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