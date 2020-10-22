Песков прокомментировал ситуацию с продлением ДСНВ еще на год

Дмитрий Песков подчеркнул, что в течение этого года предстоят очень сложные переговоры / Фото: youtube.com/TASS

Надежда на продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) появится, если дипломатам России и Соединенных Штатов удастся преодолеть разногласия. Об этом заявил в четверг, 22 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

— По крайней мере у нас появилась надежда, что удастся поговорить нашим дипломатам и американским дипломатам. Будем надеяться, что они все-таки достигнут договоренности о том, что договор будет продлен на один год, — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что в течение этого года предстоят «очень сложные по содержанию, очень сложные по попыткам преодолеть чудовищные разногласия, которые есть между двумя странами», переговоры.

Песков уточнил, что контакты РФ и США на экспертном уровне, которые призваны зафиксировать договоренность о продлении ДСНВ, состоятся в ближайшие дни.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но США настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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