Таролог рассказал, что нужно делать девушкам для скорейшего замужества

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Молодая девушка, которая находится в поиске будущего супруга, должна следовать некоторым приметам. Считается, что игнорирование этих «табу» может отпугнуть счастье незамужней женщины и отсрочить надолго ее встречу с избранником. Финалист «Правды экстрасенсов», таролог и хиромант Сергей Ворон рассказал, чего следует избегать одиноким девушкам, чтобы поскорее выйти замуж.

Он отметил, что нельзя примерять свадебные платья и фату, если женщина не собирается под венец. Особенно важно не надевать чужой свадебный наряд, иначе еще несколько лет девушка точно не сможет выйти замуж. Также не нужно без повода носить кольцо на безымянном пальце, что тоже отпугивает потенциальных будущих мужей.

Говоря о внешнем виде и одежде, таролог рассказал и о табу на стрижку в определенные дни месяца.

— Стрижка волос и ногтей после захода солнца отрезает счастье и блокирует любовь, — предупредил специалист.

Кроме того, Ворон отметил, что некоторые растения своей энергетикой разрушают браки. Держать их дома одиноким девушкам тем более запрещено, потому что вероятность выйти замуж в таком случае сильно уменьшается.

— Это так называемые «мужегоны», монстера, кактус, гибискус, это диффенбахия. Не держите такие растения у себя в доме, — сказал хиромант.

По словам Ворона, при соблюдении этих несложных правил и примет одинокая женщина в самое ближайшее получит предложение выйти замуж, передает Пятый канал.

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