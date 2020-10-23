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Психолог назвала самый тяжелый день недели для трудящихся россиян
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Психолог назвала самый тяжелый день недели для трудящихся россиян

Юлия Курганова

Общество

Старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова отметила, что россияне традиционно считают понедельник тяжелым днем, но с научной точки зрения пятница является ничуть не менее сложным периодом. На человека начинает давить груз накопившейся усталости.

— Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап «последний порыв». Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает о себе знать, — отметила специалист в интервью радио Sputnik.

Также она добавила, что к пятнице зачастую накапливается и недоделанная ранее работа и попытки подтянуть сразу все хвосты могут вызвать серьезные проблемы. Люди, которые откладывают много работы на потом, растрачивают при этом избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной напряженности. По словам специалиста, у них могут появиться проблемы со здоровьем из-за такого неравномерного планирования дел.

Блинникова подчеркнула, что следует уметь распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда будет легче справиться со всеми делами.

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