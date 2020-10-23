Психолог назвала самый тяжелый день недели для трудящихся россиян

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Старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова отметила, что россияне традиционно считают понедельник тяжелым днем, но с научной точки зрения пятница является ничуть не менее сложным периодом. На человека начинает давить груз накопившейся усталости.

— Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап «последний порыв». Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает о себе знать, — отметила специалист в интервью радио Sputnik.

Также она добавила, что к пятнице зачастую накапливается и недоделанная ранее работа и попытки подтянуть сразу все хвосты могут вызвать серьезные проблемы. Люди, которые откладывают много работы на потом, растрачивают при этом избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной напряженности. По словам специалиста, у них могут появиться проблемы со здоровьем из-за такого неравномерного планирования дел.

Блинникова подчеркнула, что следует уметь распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда будет легче справиться со всеми делами.

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