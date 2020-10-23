Прием заявок на участие в новой программе поддержки стартапов начался в Москве

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В Москве запускается новая программа поддержки технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам заместителя мэра столицы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, участниками новой программы смогут стать 100 команд. Они пройдут интенсивный курс по развитию компаний, находящихся на ранних стадиях роста. Наставники и эксперты помогут стартапам улучшить бизнес-показатели и вывести их на новый уровень. Для участников создадут все необходимые условия работы.

— Программа нужна для развития и вывода на рынок столичных технологичных стартапов, привлечения инвесторов и крупного бизнеса к партнерству с ними, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Подать заявку на участие в программе можно до середины декабря на сайте столичного Агентства инноваций. Отбор проектов-резидентов запланирован на январь 2021 года.

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