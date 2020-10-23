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Объем кредитов россиян превысил 19 триллионов рублей
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Объем кредитов россиян превысил 19 триллионов рублей

Ростислав Зубков

Финансы

На начало осени 2020 года объем кредитов, предоставленных в России физлицам, достиг 19,06 триллиона рублей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Центрального банка РФ.

По информации регулятора, объемы кредитного портфеля физических лиц в стране активно растут с июля. Ежемесячно они превышают 300 миллиардов рублей. В Банке России при этом констатируют, что ипотека остается ключевым драйвером роста розничного портфеля банков. Так, в период с 1 сентября 2019 года по 1 сентября этого года в РФ выдали кредитов на 2,2 триллиона рублей.

Согласно сведениям кредитных экспертных организаций, опрошенных изданием, к началу осени 2020 года общий размер долгового портфеля россиян достиг 10,8 триллиона рублей, что больше на 1,2 триллиона по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Количество активных контрактов россиян с банками и микрофинансовыми организациями достигло 80,1 миллиона (плюс 3,8 за последний год).

В крупнейших банках страны отметили, что кризис, вызванный пандемией, не сильно отразился на показателях кредитного портфеля и платежную дисциплину.

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