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Два человека пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в ТиНАО
Фото: depositphotos.com

Два человека пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в ТиНАО

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, поселение Первомайское, Проектируемый проезд № 7040 Карта всех событий

Грузовик и маршрутный автобус столкнулись в Новой Москве. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел около 6:25 в Проектируемом проезде №7040. Автобус следовал по маршруту 304.

По информации Дептранса, в автобусе не сильно пострадали водитель и пассажир. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Подробности произошедшего на данный момент устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на северо-западе столицы произошла авария с участием автобуса и двух иномарок. Автобус столкнулся с иномарками BMW и Skoda на проспекте Маршала Жукова. По предварительной информации, пострадал один человек.

Читайте также: СМИ: Один человек пострадал в результате аварии на северо-западе столицы

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