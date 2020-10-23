Два человека пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в ТиНАО

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Россия, Москва, поселение Первомайское, Проектируемый проезд № 7040 Карта всех событий

Грузовик и маршрутный автобус столкнулись в Новой Москве. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел около 6:25 в Проектируемом проезде №7040. Автобус следовал по маршруту 304.

По информации Дептранса, в автобусе не сильно пострадали водитель и пассажир. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Подробности произошедшего на данный момент устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на северо-западе столицы произошла авария с участием автобуса и двух иномарок. Автобус столкнулся с иномарками BMW и Skoda на проспекте Маршала Жукова. По предварительной информации, пострадал один человек.

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