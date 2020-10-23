Один человек пострадал при аварии с автобусом и двумя иномарками в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

На северо-западе столицы произошла авария с участием автобуса и двух иномарок. ДТП случилось поздним вечером в четверг, 22 октября.

Автобус столкнулся с иномарками BMW и Skoda на проспекте Маршала Жукова. По предварительной информации, пострадал один человек.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате аварии на северо-западе столицы. Инцидент произошел на Волоколамском шоссе.

Читайте также: Автомобиль перевернулся в результате ДТП с участием четырех машин в Москве