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Один человек пострадал при аварии с автобусом и двумя иномарками в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Один человек пострадал при аварии с автобусом и двумя иномарками в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

На северо-западе столицы произошла авария с участием автобуса и двух иномарок. ДТП случилось поздним вечером в четверг, 22 октября.

Автобус столкнулся с иномарками BMW и Skoda на проспекте Маршала Жукова. По предварительной информации, пострадал один человек.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате аварии на северо-западе столицы. Инцидент произошел на Волоколамском шоссе.

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