СМИ: Один человек пострадал в результате аварии на северо-западе столицы
Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий
Автомобиль такси столкнулся с автобусом на северо-западе Москвы. Об этом в среду, 21 октября, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на Волоколамском шоссе. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.
В настоящее время подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее стало известно об аварии на Чертановской улице. Перевернувшийся автомобиль перекрыл трамвайное движение, информации о пострадавших в аварии нет.
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