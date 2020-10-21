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СМИ: Один человек пострадал в результате аварии на северо-западе столицы
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

СМИ: Один человек пострадал в результате аварии на северо-западе столицы

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Автомобиль такси столкнулся с автобусом на северо-западе Москвы. Об этом в среду, 21 октября, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Волоколамском шоссе. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.

В настоящее время подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно об аварии на Чертановской улице. Перевернувшийся автомобиль перекрыл трамвайное движение, информации о пострадавших в аварии нет.

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