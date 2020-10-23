Еще 2779 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние сутки еще 2779 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что число людей, которые выздоровели, увеличилось до 285 271 человека, передает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ракова напомнила, что выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы для людей с коронавирусом.

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