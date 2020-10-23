Врач объяснил, чем опасен прием антибиотиков для профилактики инфекций

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Антибиотики не помогают от коронавируса и их нельзя использовать для профилактики инфекции, заявил главный внештатный микробиолог Министерства здравоохранения России профессор Роман Козлов.

— Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию, — предупредил он.

Врач напомнил, что антибиотики — это строго рецептурные препараты, которые нельзя принимать без разрешения специалиста. Более того, антибиотики могут привести к дополнительным проблемам: микроорганизмы, обитающие в полости рта или и кишечнике, смогут стать устойчивыми, что существенно затруднит лечение бактериальных осложнений.

В свете вышесказанного огорчает, что во многих аптеках России регистрируется повышенный спрос на данные лекарства. Козлов также призвал фармацевтов и провизоров не отпускать антибиотики без рецептов. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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