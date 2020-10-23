Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач объяснил, чем опасен прием антибиотиков для профилактики инфекций
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Врач объяснил, чем опасен прием антибиотиков для профилактики инфекций

Ростислав Зубков

Здоровье

Антибиотики не помогают от коронавируса и их нельзя использовать для профилактики инфекции, заявил главный внештатный микробиолог Министерства здравоохранения России профессор Роман Козлов.

— Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию, — предупредил он.

Врач напомнил, что антибиотики — это строго рецептурные препараты, которые нельзя принимать без разрешения специалиста. Более того, антибиотики могут привести к дополнительным проблемам: микроорганизмы, обитающие в полости рта или и кишечнике, смогут стать устойчивыми, что существенно затруднит лечение бактериальных осложнений.

В свете вышесказанного огорчает, что во многих аптеках России регистрируется повышенный спрос на данные лекарства. Козлов также призвал фармацевтов и провизоров не отпускать антибиотики без рецептов. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Какие препараты из домашней аптечки могут нанести вред, рассказала врач

антибиотикиМинздрав Россиикоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Все мнения
О проекте