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Москвичи смогут увидеть редкую зарницу в пятницу вечером
Фото: pexels.com/Johannes Plenio

Москвичи смогут увидеть редкую зарницу в пятницу вечером

Юлия Ямпольская

Город

Жители столицы смогут увидеть редкую для этого времени года зарницу в пятницу, 23 октября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что с 19:00 до 21:00 в городе возникнут мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе.

— Сегодня синоптическая карта будет представлена теплым сектором североатлантического циклона, из-за чего в небе сохранится высокая концентрация облачности при наиболее вероятных осадках ливневого характера в вечернее время (после 15:00), — говорится в сообщении.

Температура воздуха будет на 7-8 градусов выше нормы и приблизится к рекорду 1989 года, когда столбик термометра поднялся до плюс 15,9 градуса, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптики назвали самый теплый день в Москве на текущей неделе. Температура воздуха в Москве в предстоящую субботу превысит климатическую норму на 4 градуса.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 23 октября

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