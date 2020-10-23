Власти Москвы заявили о самом низком уровне инфляции за последние 30 лет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве инфляция остается низкой, невзирая на вызванные пандемией коронавируса проблемы в экономике. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инфляция в столице остается на самом низком уровне за последние 30 лет. За девять месяцев инфляция в городе составила 102,5 процента к декабрю прошлого года и 103,2 процента в годовом выражении к сентябрю прошлого года, — приводятся его слова на сайте главы города.

Ефимов обратил внимание, что последние несколько лет замедление темпов инфляции заметно особенно хорошо. Так, ежегодный прирост инфляции в среднем падал на три процента — с 7,2 процента в 2010−2013 годах до 4,2 процента в 2016−2019 годах.

Как отметил заммэра, такая тенденция обусловлена грамотным тарифным регулированием, благоприятными условиями работы бизнеса и конкуренцией. Более того, все это не позволяет ценам повышаться резко, утверждает Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что умеренный рост темпов инфляции в конце 2020 года связан с восстановлением спроса.

Пуртов ожидает, что в декабре этого года по отношению к декабрю прошлого инфляция будет на уровне 103,4 процента. В среднем за весь текущий года ее показатели находятся на отметке 102,9 процента.

По оценкам аналитического центра при столичном кабмине, среднегодовая инфляция в среднесрочной перспективе стабилизируется на уровне 3,3–3,4 процента.

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