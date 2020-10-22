«Выживут сильнейшие»: какие повседневные продукты подорожают к Новому году

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Цены на муку, подсолнечное масло и пшеницу за последние полгода рекордно выросли. Можно было бы не обращать на это внимания, если бы от стоимости данного сырья не зависело производство многих других продуктов. «Вечерняя Москва» выяснила, как в ближайшее время в России могут повыситься цены на продовольственные товары.

Проблемы переработчиков

Как рассказал исполнительный директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, валютная составляющая мало в каком товаре отсутствует. Кроме того, аграрии изучают цены на мировых рынках, и им совершенно не хочется их делать понижать. Но от этого, по словам эксперта, страдают другие люди:

— У нас речь идет не о том, что товары могут подорожать, а о том, что растет их себестоимость. В первую очередь трудности из-за этого на себе испытывают предприятия перерабатывающей пищевой промышленности. Цена на сырье увеличивается, а им нежелательно поднимать свои расценки в силу каких-то причин. Предприятие либо банкротится, либо все же находит силы для повышения цены, чтобы хоть какая-то рентабельность осталась.

Магазины при этом зарабатывают независимо от входных цен. Хотя им и выгоднее приобрести товар для реализации дешевле. Благодаря большому товарообороту с учетом наценки для розничной торговли это дает большую прибыль. А вот производители, объясняет эксперт, работая на грани рентабельности или ниже ее, периодически становятся банкротами.

— Конечно, уход с рынка игроков снижает предложение, и в большинстве случаев это к положительному результату не приводит, — отметил Востриков.

К чему же прибавится копеечка?

Представитель продовольственного рынка считает, что пока нельзя на 100 процентов быть уверенным, какие товары в ближайшее время подорожают. Но, скорее всего, под удар попадут макаронные изделия, потому как в их стоимость заложена наиболее высокая доля продовольственной пшеницы, рыночные расценки на которую также обновили многолетние максимумы.

С точки зрения Дмитрия Вострикова, цены на макароны как раз будут повторять пусть не один к одному, но динамику роста расценок на пшеничную муку.

Также специалист отмечает рост цен на фураж — виды культур, которые идут на корм скоту. И ячмень, и пшеница пятого класса, и фуражная кукуруза значительно подорожали.

— Все это приведет к росту себестоимости производства у животноводов. Потому что конверсию корма в килограмм мяса или в литр молока никто не отменял. Разумеется, для того чтобы из курицы получить килограмм мяса и килограмм мяса из перепела, требуется разный объем фуража, — объяснил Востриков.

При этом производители, опять же, несмотря на увеличение затрат, не рискуют повышать цены.

На уровне 2015 года

Как объясняет руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, расценкам на мясо не дает подниматься банальный закон спроса и предложения. И в ближайшее время серьезного удорожания не предвидится. А по некоторым направлениям расценки даже снижаются.

— Предложение растет, так как растет внутреннее производство. Это касается и свинины, и мяса птицы, и даже говядины. Даже на фоне стагнирующего спроса цены все равно будут оставаться достаточно стабильными. Более того, что касается свинины, в этом году средние оптовые цены, по крайней мере, с января по сентябрь, на пять процентов ниже, чем были в 2019-м. А в 2019-м они были ниже, чем в 2018-м, — констатировал представитель отрасли.

Цены не повышаются, несмотря на то, что в том же свиноводстве себестоимость производства за два года выросла на 20–25 процентов. В последние годы, по словам Юшина, немного дорожала только говядина — в среднем на 2,5 процента в год, что ниже инфляции.

— Что же касается свинины, то цены в рознице находятся на уровне 2015 года. А учитывая огромную конкуренцию между российскими производителями в любом магазине, разумеется, любой потребитель может выбрать продукцию на свой вкус и кошелек. Несмотря на то, что в целом располагаемые доходы населения снижаются, потребление мяса в последние четыре года растет, и в этом году мы также прогнозируем рост потребления мяса и мясных продуктов приблизительно на полтора процента на фоне всех кризисных явлений, — отметил специалист.

Валютная составляющая в мясном производстве, как объясняет Юшин, присутствует в кормах. Например, приходится закупать соевый шрот, из которого делается корм для птицы. Помимо этого, закупаются ветеринарные препараты, лечебные препараты для животных, 40 процентов минеральных добавок и аминокислот. Все это влияет на себестоимость, и выдерживают рост цен в рублях не все.

Однако по части свинины уход с рынка несостоятельных игроков никак не повлияет на его рост. По словам представителя Национальной мясной ассоциации, в этом году будет введено 350 тысяч тонн новых мощностей в убойном весе, а рынок потеряет 50 тысяч тонн из-за банкротства неэффективных производителей, закрытия личных подсобных хозяйств. Тем не менее это не станет падением — рынок останется в плюсе, что позволит поддерживать мясные цены на нормальном уровне даже с учетом снижения рентабельности.

Цены на рыбу и икру продолжат расти

Ранее появилось сообщение о том, что рост цен на красную икру составил 30 процентов по сравнению с прошлым годом, и, возможно, перед новогодними праздниками деликатес подорожает еще.

Связано подобное с тем, что вылов лососевых в текущем году был меньше, чем ожидалось. Причем на Камчатке результаты работы рыбаков оказались худшими за последние десять лет. Однако цены на рыбу, рыбные продукты растут и так практически всегда, уверяет основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько.

— Здесь все взаимосвязано. Вроде в России живем, и рыба российская, а рыбным производителям проще за границу продать с корабля, минуя складские, логистические моменты, поэтому цена на рыбную продукцию и выросла. Топливо растет в цене, все растет, законы ужесточают, и все это накладывается друг на друга. Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в Азию — креветки, рыбу, причем высокого качества. А для отвода глаз процентов 10 оставляют в России. Если за границей, условно говоря, продают что-то за 10 долларов — почти 800 рублей, то здесь вряд ли будут ставить цену ниже, — поделился проблемой представитель розничной сети.

Рудько считает, что повышения цен можно было бы избежать, если бы правительство запретило или ограничило экспорт рыбы за границу, тогда на внутреннем рынке появилось бы больше предложения.

При этом на другие товары серьезно не повлияет даже падение курса рубля по отношению к доллару на 26 процентов с начала года. Потому как и 15 процентов, с точки зрения Дмитрия Вострикова, производителям и поставщикам потом отыграть непросто. Так что даже по импорту в результате мы получим некритичный рост цен, и с учетом того, что реальные доходы населения не выросли, будем наблюдать перемещение покупателей внутри своих категорий товаров к более дешевой продукции.

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