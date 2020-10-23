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Японские ученые выявили неожиданные последствия COVID-19
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Японские ученые выявили неожиданные последствия COVID-19

Захар Чайченко

Здоровье

Одним из последствий перенесенного коронавируса может стать выпадение волос, одышка и слабость в течение долгого времени. Соответствующие исследования прошли в Национальном центре глобального здравоохранения и медицины, сообщил японский телеканал NHK.

Ученые определили, что среди тех, кто находился в больнице с инфекцией, через четыре месяца после выздоровления остались симптомы одышки — 11 процентов, слабости — 10 процентов, нарушений обоняния — 10 процентов, кашля — 4 процента, нарушений вкусовых ощущений — 2 процента.

Кроме того, через два месяца после появления симптомов COVID–19 четвертая часть выписавшихся пациентов стала жаловаться на выпадение волос.

Исследователи отметили, что похожие симптомы наблюдаются и у тех, кто переболел лихорадкой Эбола или лихорадкой денге. Однако ученые допускают, что этот факт может быть связан и с психологическими переживаниями пациентов, которые переболели COVID–19.

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