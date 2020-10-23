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Более 56 миллионов тестов на коронавирус проведено в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 56 миллионов тестов на коронавирус проведено в России

Ростислав Зубков

Общество

В России за минувшие сутки провели 546 тысяч тестов на COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 23 октября.

По данным портала, общее количество выполненных в стране лабораторных исследований на инфекцию превысило 56,2 миллиона.

При этом врачи наблюдают за состоянием 338 978 человек, у которых подозревают наличие вируса.

Ранее главный внештатный микробиолог Министерства здравоохранения России профессор Роман Козлов объяснил, чем опасен прием антибиотиков для профилактики инфекций.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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