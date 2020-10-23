Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят в Благовещенском храме в столице

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Почетного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Московской патриархии.

Там отметили, что протоиерея похоронят там по благословению патриарха Кирилла, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Смирнова будут отпевать в храме Христа Спасителя. По предварительным данным, литургия начнется в 08:30 по московскому времени. Отпевание — в 10:00. Прийти и проститься со священнослужителем могут все желающие.

СПРАВКА «ВМ»

Дмитрий Николаевич Смирнов был российским священнослужителем, настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Подмосковье. С 2011-го по 2013-й возглавлял синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Также с 2011-го и до 2020-го был председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Был освобожден от должности по состоянию здоровья, но остался почетным председателем комиссии.

Помимо этого, Смирнов в свое время основал православное движение «Отдельный дивизион», участники которого отстаивают семейные ценности и борются с ювенальной юстицией и абортами.

Смирнов приобрел широкую известность не только своей активной миссионерской и катехизаторской работой, но и резкими высказываниями в адрес современных российских либералов.

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