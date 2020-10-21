Стала известна причина смерти Дмитрия Смирнова

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Почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов умер от хронического недуга. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» заявил пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Ранее Рулинский сообщил о смерти священнослужителя.

Пресс-секретарь подтвердил, что Смирнов страдал от хронической болезни.

— Действительно, у Дмитрия Смирнова был хронический недуг, что стало причиной смерти, — сказал собеседник газеты.

Однако о каком заболевании шла речь, Рулинский не уточнил.

СПРАВКА «ВМ»

Дмитрий Николаевич Смирнов был российским священнослужителем, настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Подмосковье. С 2011-го по 2013-й возглавлял синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Также с 2011-го и до 2020-го был председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Был освобожден от должности по состоянию здоровья, но остался почетным председателем комиссии.

Помимо этого, Смирнов в свое время основал православное движение «Отдельный дивизион», участники которого отстаивают семейные ценности и борются с ювенальной юстицией и абортами.

Смирнов приобрел широкую известность не только своей активной миссионерской и катехизаторской работой, но и резкими высказываниями в адрес современных российских либералов.

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