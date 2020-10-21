Появились первые подробности о смерти протоиерея Дмитрия Смирнова

Протоиерей Дмитрий Смирнов / Фото: youtube.com/tvsoyuz

В Москве на 70-м году жизни скончался почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Близкие священнослужителя рассказали, что происходило с ним перед смертью.

Новость о кончине корреспонденту «Вечерней Москвы» подтвердил пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) Василий Рулинский. По его словам, в мае 2020 года протоиерей заболел коронавирусом.

— Действительно, отец Дмитрий тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Пока неизвестно, мог ли COVID-19 дать осложнения. Официальной версии причины смерти пока нет, в настоящее время она выясняется. Известно, что Смирнов скончался в одном из столичных медучреждений, — рассказал Рулинский.

Ученик Дмитрия Смирнова — владыка Денис Батарчук, бакалавр богословия — поделился личными воспоминаниями о своем наставнике и учителе.

Он отметил, что у Смирнова были хронические заболевания, которые могли осложниться из-за коронавирусной инфекции.

— Мы точно не знаем, в какой именно форме он перенес COVID. Но сопутствующие хронические заболевания у него были. Печальнее всего то, что он не дожил даже до 70 лет, — отметил Батарчук.

По мнению владыки, несмотря на неоднозначное отношение к Смирнову, его можно назвать яркой и харизматичной личностью, которую запомнят не только люди, вовлеченные в церковную жизнь, но даже дети.

— С развитием интернета отец Дмитрий стал своего рода мемом для молодежи. А его броские высказывания многих вдохновляли. Некоторых он шокировал, кто-то искал в его проповедях и словах особую значимость для дальнейшего обсуждения. Часто его цитировали, обсуждали и даже иногда, как говорится, подтрунивали над ним. Но он был и останется одним из самых ярких священнослужителей Москвы, да и России, наверное, потому что священников харизматичнее, открытее и современнее него найдется мало, — сказал он.

Батарчук отметил, что помнит Дмитрия Смирнова еще в годы учебы в Свято-Тихоновском богословском институте, где протоиерей преподавал.

— Это сейчас он знаменит, а ведь в начале 90-х отец Дмитрий был известен только в пределах церковной оградки. Но благодаря своей искренности и любви к своему делу он многих подкупил. Никогда не выбирал выражения. Если хотел донести мысль, всегда делал это теми способами, которые считал нужными и действенными. Конечно, это не значит, что со всеми его словами нужно соглашаться. И мне очень жалко, что он не дожил до своего 70-летия, — поделился он.

Батарчук отметил, что ныне мало священнослужителей, которые бы могли сейчас занять место Смирнова.

Напомним, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в мае этого года перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией. А в июле 2019 года был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

СПРАВКА «ВМ»

Дмитрий Смирнов родился 7 марта 1951 года в столице. Учился будущий священник в Московской духовной семинарии, а после — в академии. Служил священником в Москве. В период с 2003 по 2013 год возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с правоохранительными учреждениями и Вооруженными силами России. Затем был переведен на должность председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Однако 25 августа текущего года Священный синод Русской православной церкви по прошению самого священнослужителя освободил его от этой должности.