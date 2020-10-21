Дмитрия Смирнова будут отпевать в храме Христа Спасителя

Фото: youtube.com / Мультиблог протоиерея Димитрия Смирнова

В пятницу, 23 октября, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий будет отпевать почетного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова. Об этом синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сообщил в среду 21 октября.

— Отпевание предварительно назначено на пятницу в храме Христа Спасителя после литургии, — заявил РИА Новости представитель отдела.

Предварительно, литургия начнется в 08:30 по московскому времени. Отпевание — в 10:00. Прийти и проститься со священнослужителем могут все желающие.

Напомним, о смерти протоиерея сообщил пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. Он также назвал «Вечерней Москве» причину гибели Смирнова.

СПРАВКА «ВМ»

Дмитрий Николаевич Смирнов был российским священнослужителем, настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Подмосковье. С 2011-го по 2013-й возглавлял синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Также с 2011-го и до 2020-го был председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Был освобожден от должности по состоянию здоровья, но остался почетным председателем комиссии.

Помимо этого, Смирнов в свое время основал православное движение «Отдельный дивизион», участники которого отстаивают семейные ценности и борются с ювенальной юстицией и абортами.

Смирнов приобрел широкую известность не только своей активной миссионерской и катехизаторской работой, но и резкими высказываниями в адрес современных российских либералов.

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