Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дмитрия Смирнова будут отпевать в храме Христа Спасителя
Фото: youtube.com / Мультиблог протоиерея Димитрия Смирнова

Дмитрия Смирнова будут отпевать в храме Христа Спасителя

Ростислав Зубков

Общество

В пятницу, 23 октября, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий будет отпевать почетного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова. Об этом синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сообщил в среду 21 октября.

— Отпевание предварительно назначено на пятницу в храме Христа Спасителя после литургии, — заявил РИА Новости представитель отдела.

Предварительно, литургия начнется в 08:30 по московскому времени. Отпевание — в 10:00. Прийти и проститься со священнослужителем могут все желающие.

Напомним, о смерти протоиерея сообщил пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. Он также назвал «Вечерней Москве» причину гибели Смирнова.

СПРАВКА «ВМ»

Дмитрий Николаевич Смирнов был российским священнослужителем, настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Подмосковье. С 2011-го по 2013-й возглавлял синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Также с 2011-го и до 2020-го был председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Был освобожден от должности по состоянию здоровья, но остался почетным председателем комиссии.

Помимо этого, Смирнов в свое время основал православное движение «Отдельный дивизион», участники которого отстаивают семейные ценности и борются с ювенальной юстицией и абортами.

Смирнов приобрел широкую известность не только своей активной миссионерской и катехизаторской работой, но и резкими высказываниями в адрес современных российских либералов.

Читайте также: Появились первые подробности о смерти протоиерея Дмитрия Смирнова

храм Христа Спасителяцеремония прощанияДмитрий Смирнов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Все мнения
О проекте