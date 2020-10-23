СМИ: Дело возбудили против блогера за избиение девушки во время эфира
Против блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, возбуждено уголовное дело, сообщил не названный источник в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».
Фотографию с заявлением в полицию жертва насилия опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
— Сидя за столом перед камерой, имея умысел на причинение вреда здоровью Алене Ефремовой, сидящей рядом с ним на соседнем стуле, Бурим беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия нецензурной бранью, схватил девушку левой рукой за шею, притянул к себе, после чего более двух раз ударил лицом о поверхность стола, — сказано в сообщении.
Согласно медицинской справке, Mellstroy нанес Ефремовой закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника.
Однако после избиения Бурим не остановился и продолжил нецензурные оскорбления в адрес потерпевшей.
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Несколько дней назад агрессивный стример-блоггер Андрей Бурим (Mellstroy) избил меня в онлайн трансляции на многотысячную аудиторию. С этого момента моя жизнь сильно изменилась. Я поняла, насколько мы все беззащитны перед насилием. В прямом эфире человек многократно бил меня головой о стол, жестоко бил до черепно-мозговой травмы. И бил, словно на сцене театра в пустоту зала. Мне диагностировали сотрясение мозга, множественные ушибы. Никто меня даже не защитил. А если бы убил? Все были бы соучастниками преступления? Теперь я собираюсь биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека. Повторю: никто и никогда. Он должен понести наказание, которое вынесется в судебном порядке. Я хочу заявить, что не брала денег от Андрея Бурима и что я подала заявление в полицию и призываю всех жертв Mелстроя написать моему адвокату Мансуру @mansur.hilmanov : нам важно быть силой, потому что против такого зла, как насилие, важно объединяться.
Публикация от Алёша (@_cyberbabe_)
По итогам проверки следователями было возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ («Побои»). В данный момент, 21-летний юноша находится под подпиской о невыезде.
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