СМИ: Дело возбудили против блогера за избиение девушки во время эфира

Фото: instagram.com/mellstroy

Против блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, возбуждено уголовное дело, сообщил не названный источник в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».

Фотографию с заявлением в полицию жертва насилия опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

— Сидя за столом перед камерой, имея умысел на причинение вреда здоровью Алене Ефремовой, сидящей рядом с ним на соседнем стуле, Бурим беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия нецензурной бранью, схватил девушку левой рукой за шею, притянул к себе, после чего более двух раз ударил лицом о поверхность стола, — сказано в сообщении.

Согласно медицинской справке, Mellstroy нанес Ефремовой закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника.

Однако после избиения Бурим не остановился и продолжил нецензурные оскорбления в адрес потерпевшей.

По итогам проверки следователями было возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ («Побои»). В данный момент, 21-летний юноша находится под подпиской о невыезде.

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