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Онколог объяснил, почему некоторые виды рака выявляют на поздних стадиях
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Онколог объяснил, почему некоторые виды рака выявляют на поздних стадиях

Оксана Васильева

Здоровье

По данным Министерства здравоохранения РФ, минимальная доля выявленных на первой и второй стадиях случаев рака зарегистрирована в Чукотском автономном округе (37,8 процента), Якутии (46,1 процента) и Дагестане (49,3 процента), то есть в этих субъектах злокачественные новообразования обнаруживают в большинстве случаев на третьей и четвертой стадиях, но при этом в целом по России на ранних стадиях диагностируют больше 50 процентов случаев онкологии.

Врач-онколог Андрей Пылев считает, что рост доли выявленных на ранних стадиях случаев рака говорит о развитии онкологической помощи в России, но, к сожалению, такая диагностика касается в основном тех образований опухоли, где больной может самостоятельно ее заподозрить: это рак кожи, молочной железы, рак пищевода и слизистой полости рта.

— Те же опухоли, которые длительное время существуют бессимптомно и никак не могут быть выявлены самим пациентом, они, к сожалению, чаще всего выявляются на поздних стадиях. Ранние стадии — это именно те заболевания, которые рано дают характерную клиническую симптоматику, — цитирует врача NEWS.ru.

Ранее хирург-онколог Владимир Карасев рассказал, что рак груди не является исключительно женским заболеванием. Более того, мужчины гораздо тяжелее переносят болезнь, потому что у мужчин рак не только развивается агрессивнее, но и делает это куда быстрее, чем у женщин.

Он отметил, что раку молочной железы подвержены не только женщины среднего и пожилого возраста. Болезнь все чаще встречается у молодых девушек. Этому способствует не только улучшение диагностики, но и высокий уровень стресса, передает ФАН.

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