Выполнено более 8,5 тысячи заявок по доставке дров на дачи москвичей

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Городские службы выполнили свыше восьми с половиной тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей, которые уехали на самоизоляцию.

Как рассказал в пятницу, 23 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, этот объем службы отработали за три недели.

По его словам, заявки продолжают поступать, их будут выполнять. Каждый день выполняется примерно 350-400 заявок.

Как отметили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства, при доставке задействуют самосвалы, погрузчики и манипуляторы. Оставить заявку и получить дрова по льготным ценам горожане могут по телефону +7 (495) 870-45-09.

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