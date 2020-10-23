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Выполнено более 8,5 тысячи заявок по доставке дров на дачи москвичей
Фото: https://pixabay.com/ru

Выполнено более 8,5 тысячи заявок по доставке дров на дачи москвичей

Василиса Чернявская 

Город

Городские службы выполнили свыше восьми с половиной тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей, которые уехали на самоизоляцию.

Как рассказал в пятницу, 23 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, этот объем службы отработали за три недели.

По его словам, заявки продолжают поступать, их будут выполнять. Каждый день выполняется примерно 350-400 заявок.

Как отметили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства, при доставке задействуют самосвалы, погрузчики и манипуляторы. Оставить заявку и получить дрова по льготным ценам горожане могут по телефону +7 (495) 870-45-09.

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