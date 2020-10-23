Коронавирус нашли у фигурантки дела «Седьмой студии»

Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Бывшая чиновница министерства культуры России Софья Апфельбаум, проходившая по делу «Седьмой студии», заразилась коронавирусом. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила ее адвокат Ирина Поверинова.

— У Софьи диагностирован коронавирус, — заявила юрист агентству «Москва».

Отметим, что в пятницу, 23 октября, Мосгорсуд планирует рассмотреть апелляцию на приговор фигурантам дела.

Дело «Седьмой студии»

По версии следствия, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский украли 133 из 214 миллионов рублей. Деньги были выделены в период с 2011 по 2014 год «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Следователи утверждали, что экс-продюсер театральной студии Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Похищенные деньги Министерства культуры РФ якобы обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками. Это происходило под видом оплаты договоров. Единственной, кто признала вину и пошла на сделку со следствием, была бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. На суде она заверила, что «обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета», «принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей».

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