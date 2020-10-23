Теплая и солнечная погода ждет москвичей в последнюю неделю октября

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Последняя неделя октября в столице будет теплой и солнечной, температура превысит норму на три градуса. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в субботу выпадет меньше осадков, чем в предыдущие дни. В воскресенье будет облачно. Столбик термометра опустится вниз на три градуса, но по отношению к норме температура окажется высокой.

— С воскресенья устанавливается антициклональная погода — давление будет выше нормы на 8–10 миллиметров, поэтому осадков не ожидается, а влияние теплых воздушных масс все равно будет ощущаться — температура будет выше нормы на три градуса, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

По словам эксперта, в будни на следующей неделе ожидается температура от 6 до 10 градусов, малооблачная, солнечная погода. Специалист добавил, что октябрь в Москве в 2020 году может стать самым теплым в истории.

— Например, сентябрь на территории России стал самым теплым за весь инструментальный период наблюдений, и глобальная температура в сентябре была самая высокая для этого месяца за весь период, — заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут увидеть редкую для этого времени года зарницу в пятницу, 23 октября. С 19:00 до 21:00 в городе возникнут мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе.

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