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Глава Калининграда ушел в отставку
Фото: gov39.ru / Правительство Калининградской области

Глава Калининграда ушел в отставку

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Мэр Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию, сообщает ТАСС в пятницу, 23 октября, со ссылкой на заявление уходящего главы города.

В ходе заседания местного совета депутатов Силанов сказал, что уходит «в связи с изменением схемы управления городом». По итогам голосования председатель горсовета Андрей Кропоткин утвердил решение парламентариев принять отставку градоначальника.

Силанов возглавлял Калининград с апреля 2018 года, совмещая должность мэра и главы горадминистрации (сити-менеджера).

Ранее Калининградская областная дума изменила порядок выборов главы города. С этого момента он избирается из числа депутатов горсовета на срок действия полномочий представительного органа. При этом сити-менеджер будет назначаться отдельно по контракту. Представленные на конкурс кандидатуры главы администрации также пройдут процедуру тайного голосования.

Все эти изменения были утверждены парламентариями 20 октября с занесением в устав местного округа «Город Калининград».

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