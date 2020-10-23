Промоутер Фомин назвал главную светскую девушку России

Фото: youtube.com / Надежда Стрелец

Актер, промоутер и шоумен Андрей Фомин, который занимается организацией светских мероприятий Москвы, назвал главную светскую девушку России. По его словам, это спортсменка Алина Кабаева.

Ранее он отмечал, что светские люди столицы делятся на категории. Есть и так называемые халявщики, которых старались не пускать на мероприятия.

Звездами светских мероприятий всегда были дизайнер и коллекционер Дарья Жукова и супермодель Наталья Водянова.

— Есть еще над ними одна девушка, которая выше, чем они. Это Алина Кабаева. Она над ними, это как миф, — отметил Фомин.

По его словам, кроме нее, главными светскими персонажами для него являются бизнесмен Павел Дуров и писатель Виктор Пелевин. Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Ведущий «Модного приговора» назвал самое неправильное желание россиянок