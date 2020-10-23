Двое россиян пострадали в крупном ДТП с автобусом и грузовиком в Болгарии

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Двое россиян получили травмы в результате ДТП, которое произошло в Болгарии. Участниками аварии стали пассажиры микроавтобуса, среди которых были строители газопровода «Балканский поток», а также пассажиры грузовика, следующего по пути Видин — Монтана.

— Среди госпитализированных два гражданина России. Они получили черепно-мозговые травмы, но находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет, — указали в больнице, куда отправили госпитализированных.

По сообщению болгарского телеканала bTV, в результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и один из пассажиров. Кроме того, шофер грузовика и четверо рабочих получили травмы и были госпитализированы. Отмечается, что кроме россиян в микроавтобусе находились граждане Белоруссии и Украины.

Движение в районе ДТП в данный момент заблокировано. Сотрудники полиции выясняют причины происшествия. Напомним, что «Балканский поток» фактически является продолжением газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии.

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